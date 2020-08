Jornalista diz que filha foi alvo de “picaretagem” em concurso; sumiram com documentos

O jornalista Altino Machado denunciou nesta quinta-feira (13) em seu perfil no Facebook que a filha Iara Jaccoud Machado foi alvo de “picaretagem” em processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em 2013.

Segundo o comunicador, a jovem, então recém formada em enfermagem, entregou todos os documentos solicitados no concurso, porém, quando saiu o resultado, foi informada de que não havia sido selecionada por falta de cópia do diploma.

“Ajudei-a no checklis da documentação. Todos os documentos foram providenciados. Ela se dirigiu ao protocolo da Sesacre e entregou o envelope lacrado com todos os documentos dentro”, garantiu Altino.

O processo seletivo era para contratação temporária. O jornalista insinua ainda que a prática não acabou e solicita ao Ministério Público que recomende ao governo e prefeituras um protocolo de recebimento de cada um dos documentos exigidos nos certames.

“Evitaria, como fizeram com minha filha, que alguém pegue um documento e jogue no lixo para prejudicar quem sonha com uma oportunidade de trabalho”, lamenta.

Leia a íntegra da postagem:

