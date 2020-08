Marcus Alexandre recebe Daniel Zen em sua casa para falar de disputa por Prefeitura

Os partidos da situação não são os únicos que estão se movimentando para a disputa pela Prefeitura de Rio Branco. O Partido dos Trabalhadores (PT) também já iniciou as conversas e planos para o pleito que deve ter pelo menos 6 nomes à disposição da população.

Nesta quarta-feira (5), o pré-candidato Daniel Zen (PT) se reuniu com o ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, na residência do ex-gestor, para tratar “dos desafios futuros e de agendas do pós-pandemia”.

“Hoje tive a honra de receber aqui em casa, bem cedinho, o amigo Dep. Daniel Zen @danielzendoacre, nosso pré-candidato a prefeito de Rio Branco. Uma boa conversa sobre os desafios futuros, a atenção às famílias da nossa cidade e a retomada da economia, agendas de trabalho pós-pandemia do Coronavirus”, escreveu Marcus.

Daniel foi escolhido pelo PT para encabeçar a chapa nestas Eleições de 2020. Na publicação, o petista recebeu os elogios de Marcus Alexandre.

“Daniel tem juventude e experiência em gestão pública, pois acabou de completar 40 anos e já cuidou da Secretaria Estadual de Educação, sendo Secretário por 4 anos, foi presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, e está no segundo mandato de Deputado na ALEAC”, finalizou.

Até o momento, Zen ainda não tem um vice para compor a chapa.

