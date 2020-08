Pai mata filho de 5 anos, vacina da covid-19 no AC e ovnis em aldeias; veja as mais lidas

Separamos as matérias que mais repercutiram nas redes sociais para você. Confira!

A nossa retrospectiva semanal está recheada de informações para você que não teve tempo de se conectar com os principais fatos da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Socorro Neri decide por pré-candidatura e criminosos gravam vídeo de invasão na Cidade do Povo

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB), que vinha fazendo mistério sobre sua pré-candidatura à reeleição, finalmente deve anunciar, muito em breve, a pretensão de participar do pleito. Foi o que informou a Diretoria de Comunicação da gestão. CONFIRA NA ÍNTEGRA. A reportagem teve acesso a um vídeo do momento em que criminosos invadem o Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, e deixam os jovens Fernando Pires, 25 anos, Delmiro da Silva Pires, 24 anos, e um adolescente de 16 anos feridos com a tiros, na noite deste domingo (9). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Bandidos sequestram mulher que dirigia caminhonete no bairro Aviário e Gladson diz que fará acordo com a Rússia para aquisição da vacina

Uma mulher foi sequestrada, na noite desta terça-feira (11), na estrada do Aviário, no Bairro Aviário, em Rio Branco. Ela estava dirigindo uma caminhonete modelo Hilux, quando foi interceptada por criminosos em um carro modelo Palio de cor prata. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli, sem partido, disse ao ContilNet nesta terça-feira (11), que deve tentará um convênio com o governo da Rússia para aquisição da vacina do Covid-19. O país anunciou nesta manhã que fez o registro da primeira vacina. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Jovem é morta a tiros e facadas por facção e encontrada em matagal e OVNIS em aldeias no Acre

Uma denúncia feita à Polícia Civil no final da noite desta terça-feira (11) deu conta do corpo de uma jovem de 18 anos, identificada como Manu Alves, dentro de um matagal, no bairro Beira Rio, em Epitaciolândia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Engenheiro Eletrônico com especialização em automação industrial e telecomunicações do Rio de Janieiro, Rony Vernet, divulgou nesta semana que teve acesso a novos documentos liberados pela Fundação Nacional do Índio (Funai), em agosto, sobre ataques de OVNIs a tribos indígenas no Acre, desde 2013, após uma solicitação sua através da Lei de Acesso à Informação (LAI). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Menino de 5 anos foi degolado pelo pai enquanto dormia e vídeo mostra motorista de BMW e namorada andando calmamente após atropelar Jonhliane

A criança Cristopher Leão Arsênio, de 5 anos, foi morta com um golpe de faca no pescoço, na manhã desta quinta-feira (13), pelo próprio pai, na Rua Lagoinha, no bairro Bahia Nova, região da Baixada, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Imagens de segurança capturaram o condutor da BMW que matou atropelada a jovem Jonhliane Paiva de Souza, 30 anos, na Avenida Antônio da Rocha Viana, Ícaro Jose da Silva Pinto, 33 anos, de mãos dadas com a sua namorada, a estudante Hatsue Said Caruta Tanaka, após o acidente. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Alan Araújo, indiciado pelo homicídio de Jonhliane, é preso e AC salta de 22.242 para 22.435 casos de coronavírus

Alan Araújo de Lima foi preso por volta das 7h50 da manhã desta sexta-feira (14). Ele foi localizado em uma residência de luxo no bairro Tropical, em Rio Branco. A casa, segundo informações, pertence a uma irmã do acusado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, registra 193 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta sexta-feira, 14. Assim, o número de infectados saltou de 22.242 para 22.435, nas últimas 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

