Polícia prende jovens envolvidos em morte de mulher esquartejada e jogada em igarapé

A Polícia Civil do Estado do Acre, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) logrou êxito em identificar e prender os principais envolvidos na morte da jovem Sandra Lima de Souza, 21 anos. As investigações foram iniciadas logo após o desaparecimento da vítima no dia 05 de abril de 2020, ela foi levada pelos criminosos de uma facção criminosa para um bairro nas proximidades do Igarapé Judia.

No dia seguinte, o Ciosp acionou a equipe da DHPP para verificar uma denúncia de uma casa abandonada, onde havia resquícios de sangue.

Após diversos meios de investigação, elementos apontam que a vítima foi esquartejada e desovada no Igarapé Judia.

Diante dos fatos, a DHPP acionou o Corpo de Bombeiros Militar para realizar buscas na tentativa de localizar o cadáver nas águas do Igarapé Judia, porém, não foi possível devido as condições geoclimáticas.

Na manhã de hoje, Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa cumpriram 3 Mandados de Prisão no Bairro Belo Jardim decorrentes do homicídio. Também foi cumprido mandado de outro investigado está está detido no presídio de Senador Guiomard referente ao mesmo caso.

Os 4 envolvidos serão processados pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e ocultação de cadáver. As investigações buscam ainda identificar outros envolvidos para que todos sejam responsabilizados pelos seus crimes.

