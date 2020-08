Polícia recupera carro roubado durante assalto em chácara no Calafate

Um carro foi encontrado abandonado, na tarde desta sexta-feira (7), na Rua Samaúma, no Bairro Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares da Companhia Giro, o veículo foi roubado por criminosos em uma chácara no Bairro Novo Calafate. O trio rendeu o dono da chácara e os funcionários que trabalhavam da construção de uma casa. Na ação, os criminosos conseguiram roubar ferramentas e o veículo HB20 de cor branco.

Policiais militares estiveram no local e colheram informações para tentar encontrar o carro. Durante patrulhamento, os PMs receberam informações de moradores do Portal da Amazônia sobre a localização do veículo. O carro foi encontrado no terreno de uma casa abandonada.

Os militares acionaram a perícia criminal, que esteve no local, para coletar elementos que possa ajudar na identificação dos bandidos. Após os trabalhos, o veículo foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para se entregue ao legitimo proprietário.

