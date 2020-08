Scheila Carvalho fala sobre ensaios nua e da relação com Carla Perez: ‘Só via no palco’

"No meu primeiro ensaio eu era um poço de timidez. Levei minha irmã para me acompanhar nas fotos"

Em 1997, logo depois de ser escolhida a nova morena do É o Tchan, um dos primeiros compromissos profissionais de Scheila Carvalho foi tirar a roupa. O ensaio para a “Playboy” fazia parte do contrato da vencedora do concurso. Um desafio para a mineira, que ficou famosa do dia para a noite.

“No meu primeiro ensaio eu era um poço de timidez. Levei minha irmã para me acompanhar nas fotos. Eu estava morrendo de medo. Imagina uma menina lá do interior de Minas Gerais ficar nua na revista… Acho que não teria posado logo de cara se não fosse pelo contrato. Mais para frente talvez, quando eu já estava mais desinibida”, contou Scheila numa live com o canal Clube da Vip, no YouTube.

Scheila faria ainda outros quatro ensaios para a publicação, todos um sucesso de vendas. ” E eu ainda precisei contrariar meu pai. Quando ele me via em frente ao espelho, fazendo pose ou dançando, ele achava que eu era diferente dos meus outros irmãos. Ele dizia que eu seria artista um dia. Ele dizia que tudo bem, menos posar nua. O fato é que meu pai morreu um ano antes de eu estrear no Tchan. Dizia para mim mesma: ‘perdão, meu pai, se eu não posar vou perder o contrato'”, lembra a eterna musa, que garante nunca ter se deslumbrado: “Não ficava envaidecida ou me achando. Mulher bonita no Brasil tem muitas. Ficava grata por tanto carinho do público em geral e dos meus fãs”.

Quando Scheila Carvalho entrou no grupo, Carla Perez era a estrela do É o Tchan, estourado na época em todo o país. A morena revela que as duas só conseguiram se aproximar muitos anos depois: “Uma amizade é você estar na casa da pessoa, estar sempre em contato. Não foi isso que tivemos. Carla era muito ocupada. Não a via no hotel. Eu só via Carla no palco. Ela chegava em cima da hora do show por causa dos trabalhos que e fazia. Só fomos ter um contato maior depois que eu saí do É o Tchan. Hoje é tranquilo, a gente se fala, agora menos porque ela está ficando mais nos Estados Unidos”.

