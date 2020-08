Vídeo: acreanos lotam Gameleira e, ao som de funk, parecem comemorar 600 mortos por covid-19

Nas imagens é possível ver uma grande aglomeração de pessoas por uma longa faixa do calçadão à beira do Rio.

O Acre chegou neste domingo (23), à marca de 600 mortos pelo coronavírus. O estado segue com o número de novos casos aumentando e já se aproxima de um total de 24 mil infectados.

Tanto que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciou esta semana que aumento no número de casos confirmados e das notificações fizeram o estado estagnar e, quase retroceder na classificação de risco definida pelo Pacto Acre sem Covid, permanecendo assim no Nível de Atenção (Bandeira Amarela).

PUBLICIDADE

Mas, apesar disso, os acreanos parecem ter perdido o medo da covid-19, um vídeo divulgado pela jornalista Lília Camargo mostra a Gameleira, local histórico no Segundo Distrito de Rio Branco, lotado. Nas imagens é possível ver uma grande aglomeração de pessoas por uma longa faixa do calçadão à beira do Rio. Pessoas consumindo bebida, carros tocando funk compõem o cenário dos que parecem comemorar o atual momento de pandemia.

Esta semana a coordenadora do Grupo de Apoio ao Pacto Acre sem Covid, Karolina Sabino, foi enfática ao alertar, inclusive, para a possibilidade de lockdown, medida que foi cogitada no início da pandemia, mas não foi oficializada.

O governo alertou também para a necessidade de continuar com os cuidados orientados pela Sesacre e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar um aumento na taxa de contaminação. Alerta que foi endossado pelo médico infectologista Thor Dantas, segundo ele, e a mudança de faixa não quer dizer liberdade de retorno às atividades, é necessário permanecer os mesmos cuidados. “A exemplo de muitos lugares onde houve a flexibilização, o Acre pode sim, ter uma segunda onda de pandemia”, alertou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários