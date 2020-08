Wanessa Camargo depõe contra Zilu em processo por partilha de bens de Zezé

Zilu, ex-mulher de Zezé di Camargo, da dupla com Luciano, entrou na Justiça para reaver a divisão de bens entre ela e o cantor. Acontece que a filha deles, Wanessa Camargo, depôs contra a mãe no tribunal. A cantora, inclusive, desmentiu a mãe perante a juíza.

Wanessa e Igor, filho mais novo do ex-casal, negaram a afirmação que Zilu teria sido coagida a assinar os documentos da partilha de bens, abrindo mãe de alguns patrimônios, assim como ela alegou no processo.

“Ela [Zilu] assinou o documento por pressão dos filhos e do Zezé. Wanessa e Igor são dependentes do pai e não da Zilu. Eles não têm condições de sobreviver sem estar do lado do pai. Eles não podem ir contra o pai. Wanessa, em seu depoimento, criou uma situação que tornou favorável ao pai dela”, afirmou o advogado de Zilu, Marcelo Saraiva, ao jornal Extra.

Segundo Saraiva, na época da decisão pelo espólio familiar, Zezé passou para a ex-mulher a ideia de que estava falido e com dívidas. Ele ainda alega que a dupla de Luciano omitiu parte dos bens durante a partilha.

Entre os bens que ficaram com Zilu estão um apartamento em Miami, uma casa em São Paulo, R$ 3,6 milhões referentes à parte dela da Fazenda é o Amor e outros imóveis em Goiânia. Ela ainda é sócia do ex-marido em empresas.

