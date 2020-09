A caneta do governador Gladson Cameli estará afiada até o final do primeiro turno

Jogo começou

O jogo começou, a política está pegando fogo e antes mesmo de domingo, data da propaganda oficial permitida, a guerra nos bastidores é grande. Exonerações no diário oficial desta sexta-feira, 25, movimentaram as redes sociais, sites e jornais.

Capitanias hereditárias

O fim das capitanias hereditárias no governo parece ter começado pelo IMAC. A exoneração de Ranieldo Gabriel, que pertencia ao grupo político do PSDB, é um recado direto do que pretende fazer o Palácio Rio Branco com quem não é aliado.

Entendimento

O governador Gladson Cameli já deixou muito bem claro que desde dezembro do ano passado, sabe quem é quem em sua gestão. Portanto, nenhuma surpresa na lista de exonerações dessa sexta-feira na saúde e no IMAC. A caneta estará afiada até o fim do primeiro turno.

Remodelamento

O ex-líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Tchê (PDT) é um dos que defende esse remodelamento na gestão administrativa. Ele conversa isso abertamente com grupos políticos e com a própria imprensa.

Disposto a ajudar

O deputado estadual Tchê que já foi líder do governo está disposto a ajudar. Com larga experiência na área econômica, ele e técnicos do seu partido, o PDT podem influenciar muito na política econômica e na gestão administrativa do estado.

Na porta do TRE

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez plantão na porta do Tribunal Regional Eleitoral de Rio Branco. Ele teve audiência com o juiz Giordane Dourado nessa sexta-feira. Saiu ao lado do assessor do senador Sérgio Petecão, o professor Coelho e a sua pré-candidata a vice, Marfisa Galvão.

Matemática

Bocalom parece estar tão interessado na vaga de deputado federal que esqueceu duas coisas importantes nesse momento: a primeira, de fazer pré-campanha para prefeito; a outra, que o coeficiente eleitoral é matemática pura. E olha que o velhinho é professor de matemática.

Coeficiente

A anulação dos votos da deputada Juliana a nível estadual e do deputado Manuel Marcos a nível federal, altera o coeficiente. Segundo o TRE do Acre, candidato eleito e diplomado pode perder o cargo, assim como, candidato não eleito pode ser diplomado e empossado com a recontagem.

Decisão

A decisão de quem assume o cargo de deputado federal e estadual deve sair nesse final de semana. O Plantão do TRE começa neste sábado. Uma coisa é certa, na sobra de votos, segundo alguns especialistas, Bocalom e o PSL têm menos votos do que o PT de Léo de Brito. A vaga, em tese é do petista.

Palavra final

A palavra final, no entanto, ficará com o TRE do Acre após o recebimento da decisão do TSE. Segundo o diretor geral do TRE no Acre, Jonathas Carvalho, com a comunicação oficial o TSE já envia os cálculos que vão definir a questão.

Fake News

Na próxima terça-feira uma reunião do juiz eleitoral Giordane Dourado e os pré-candidatos a prefeitos de Rio Branco, será fundamental para coibir as Fake News. Dourado vai pegar pesado com relação a esse crime que pode custar oito anos de prisão em regime fechado.

Agenda positiva

O senador Marcio Bittar fez um discurso de agradecimento pela afinidade que tem como o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou de uma agenda diferente do governo federal que administra o país. “Tiramos um governo que fazia relações internacionais por ideologia” destacou Bittar.

Recursos

A vida de Bittar ao Acre rendeu nesta sexta-feira (25), investimentos de R$ 45 milhões para dois municípios: Cruzeiro do Sul, que terá pavimentada a via de acesso ao aeroporto e Porto Acre, que ganhará uma revitalização na rodovia AC 10.

Covid-19

O Brasil alcançou mais de 4 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19, representando 86,4% do total de casos da doença. Paralelamente a isso, os casos de hospitalizações e de pacientes em acompanhamento apresentaram estabilidade, com forte tendência de redução.

Dados favoráveis

As medidas de enfrentamento à Covid-19 adotadas pelo Governo Federal, como tratamento precoce da doença e ampliação da capacidade laboratorial, refletem os dados favoráveis e aumento de pessoas salvas no país.

