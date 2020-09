Ana Hickmann surpreende com confissão sobre virgindade

Através do vídeo publicado em seu canal no YouTube, a empresária revelou também que perdeu a virgindade com 15 anos, além do que motivou sua fuga repentina. “Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu queria fazer de tudo para aporrinhar a vida do meu pai. Um dia, para fazer meu pai ficar bravo, o que eu fiz? Fugi de casa. Fui para a casa da tia do meu namoradinho“, contou.

Ana ficou com peso na consciência e ligou para a mãe. Três dias depois de ficar hospedada com a tia do namorado, ela voltou para sua casa. A apresentadora afirmou que sua primeira vez foi nessa mesma época. “Por acaso foi dessa vez que eu fugi. Foi com 15 anos. Não estou mentindo“, completou ela. Alexandre recebeu a mesma pergunta da apresentadora. Ele afirmou que não se lembrava. “Está mentindo!“, rebateu a musa, rindo.

A contratada da Record contou mais experiências. “Inventei uma história, sai do colégio e fui para onde? Para uma sorveteria para passar o tempo da aula. Não fiz nada e eu voltei. Que coisa burra!“, analisou.