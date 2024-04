Fazendeiros usam drones para despejar agrotóxico em florestas e igarapé no interior do Acre

Uma denuncia enviada ao jornal Varadouro, revelou que fazendeiros de uma área no ramal Granada, em Acrelândia, interior do Acre, estariam utilizando drones para despejar agrotóxicos sobre as florestas e um igarapé.

Os fazendeiros estão em uma disputa judicial pelas terras, travada desde o ano passado. Parte das famílias que reivindicam o reconhecimento da posse pelo Incra são descendentes dos seringueiros expulsos da região entre as décadas de 1970 e 1980.

De acordo com a reportagem do Varadouro, a prática já é conhecida entre os latifundiários. “Ao despejar o veneno sobre a mata, consegue-se ampliar a pastagem sem a necessidade do “desmatamento clássico”, com o uso de motosserras. Com a perda da vegetação pelo veneno, o proprietário pode justificar a ampliação da pastagem por conta da “morte natural” das árvores”.

Em janeiro, as pouco mais de 60 famílias da comunidade do Granadinha retomaram a ocupação, após terem sido expulsas a mando da Justiça. Os fazendeiros obtiveram um mandado de reintegração de posse expedido pela comarca de Acrelândia. As famílias descendentes de seringueiros dizem que as terras pertencem à União e exigem serem assentadas pelo Incra.

A denúncia enviou imagens aéreas do local. Nelas, é possível constatar árvores sem a folhagem ou com ela completamente seca, sem vida.

Acrelândia fica no coração da tríplice divisa Amacro: Amazonas, Acre e Rondônia, região conhecida por ser o epicentro do desmatamento na Amazônia.