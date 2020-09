André Valadão é alfinetado pelo próprio cunhado com declaração inesperada

View this post on Instagram

NA IGREJA PODE QUEM? Deus quer curar nossos olhos em relação aos de "fora". Nós não podemos cair na cilada do inferno, Nós não podemos entrar na armação do inferno, na guerra humana, na luta carnal A NOSSA LUTA É ESPIRITUAL Precisamos olhar o mundo como Deus olha, como um campo de colheita não como um campo de guerra. QUEM TÁ FORA NÃO É UMA AMEAÇA PRA MIM É UMA OPORTUNIDADE QUEM TA FORA NÃO SÃO NOSSOS INIMIGOS, QUEM TÁ FORA É NOSSO OBJETIVO O PECADOR NÃO É NOSSO ALVO DE ATAQUE É A NOSSA MISSÃO DE VIDA Quando nosso coração é MISSIONÁRIO o mundo é nossa MISSÃO. NO SUPERMERCADO PODE TUDO? Não, MAS PODE TODOS NO RESTAURANTE PODE FAZER TUDO? Não, MAS PODE TODOS NO CLUBE PODE TUDO? Não, MAS PODE TODOS NA IGREJA NÃO PODE TUDO MAS PODE TODOS.