Briga entre cunhadas termina com uma ferida a terçadadas e outra presa no Belo Jardim

Joiceline Dias da Silva, de 29 anos, foi ferida com um golpe de terçado, na manhã desta terça-feira (15), no km 3 do Ramal São José, no bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a cunhada de Joiceline desferiu o golpe de terçado contra o braço da vítima durante uma briga. Após desferir a terçada em Joiceline, a agressora permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.

A PM conduziu a cunhada de Joiceline para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado estável.

