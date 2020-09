Caixa abre agências no Acre neste sábado para saque do auxílio e FGTS

A Caixa Econômica Federal libera neste sábado (19) as opções de saque e transferência do auxílio emergencial de R$ 600 e do saque emergencial do FGTS aos nascidos, respectivamente, em janeiro e maio.

No Acre, são 5 agências em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, disponíveis para a população, entre as 8h e 12h. Veja aqui a relação completa.

No total, 9 milhões de beneficiários – dos quais 3,9 milhões do auxílio emergencial e 5,1 milhões do saque emergencial do FGTS – terão as opções liberadas, segundo números do próprio banco.

O banco reforçou que todas as pessoas que procurarem atendimento nesse período serão atendidas. Pontuou ainda que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Assim, trabalhadores nascidos entre janeiro e maio poderão fazer o saque em espécie do FGTS, e os beneficiários nascidos em janeiro vão receber em dinheiro o auxílio referente ao segundo ciclo de pagamentos.

Auxílio emergencial

A partir de sábado, as opções de saque e transferência do ciclo 2 do auxílio de R$ 600 serão liberadas a 3,9 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. O uso desse dinheiro estava limitado a transações on-line.

Eles poderão sacar o benefício nas máquinas de autoatendimento, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

Para sacar, é preciso fazer o login no app Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular.

O código, que tem validade de uma hora, segundo o banco, deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Para os beneficiários nascidos em fevereiro, essas opções estarão disponíveis na terça-feira (22/9). Cerca de 3,6 milhões de pessoas poderão sacar ou transferir a ajuda emergencial.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou que vai pagar mais quatro parcelas do auxílio emergencial, agora no valor de R$ 300. O cronograma de pagamento ainda não foi divulgado.

Saque do FGTS

Também a partir deste sábado, os trabalhadores nascidos em maio que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS poderão sacar o benefício em dinheiro ou transferir os valores.

Assim como ocorreu na liberação dessas opções no caso do auxílio emergencial, é necessário que os beneficiários tenham saldo remanescente na conta Poupança Social digital.

Já na segunda-feira (21/9), a Caixa credita o saque emergencial do FGTS para os trabalhadores nascidos em dezembro. Nessa etapa, o valor estará disponível para cerca de cinco milhões de trabalhadores.

