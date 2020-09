Caixa lança o Super Sete, nova modalidade de loteria, com prêmio estimado em R$ 1 milhão

A Caixa Econômica Federal lançou uma nova modalidade de jogo lotérico, o Super Sete. O primeiro sorteio será realizado no dia 2 de outubro, com prêmio estimado em R$ 1 milhão, e as apostas já podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país.

É o primeiro produto das Loterias Caixa com o mote “colunas”. O apostador poderá escolher no mínimo 1 número e, no máximo, 3 dentre os 10 algarismos de cada uma das 7 colunas do volante de aposta. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas, independentemente da ordem.

Os sorteios do Super Sete serão realizados às 15h, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

“Assim, os ganhadores já conseguem resgatar as apostas premiadas no mesmo dia em caso de contemplação. As vendas de cada concurso se encerram no dia do sorteio às 14h e, logo após cinco minutos, às 14h05, começa a captação do concurso seguinte”, informou a Caixa.

A nova modalidade de loteria foi autorizada pelo governo federal no final de junho.

Como apostar

O volante do jogo contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9). O apostador deverá escolher no mínimo 1 número por coluna. Se preferir, pode fazer apostas múltiplas e escolher mais números por coluna, marcando até 2 números por coluna, com 8 a 14 números marcados, ou 3 números por coluna, com 15 a 21 números marcados.

Uma aposta simples, de 1 número por coluna, custa R$ 2,50.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas, conforme disponível no volante a seguir.

As apostas também podem ser feitas através do portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias Caixa, disponível para usuários iOS.

Sorteios

Segundo a Caixa, serão realizadas 7 extrações distintas em cada concurso, com a utilização de 7 globos, correspondentes aos sorteios dos prognósticos numéricos.

O primeiro sorteio consiste na extração de 1 número, no universo de 0 a 9 números, para a coluna 1; o segundo sorteio consiste na extração de 1 número, no universo de 0 a 9 números, para a coluna 2 e assim, sucessivamente, até a extração do sétimo e último número para a coluna 7.

