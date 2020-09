Campeonato Acreano: Tourão tem cartada decisiva contra o São Chico

O Humaitá entra em campo na tarde e noite desta quarta-feira (2), na Arena Acreana, apostando todas suas fichas numa vitória contra o São Francisco para continuar sonhando com a possibilidade de voltar a disputar uma semifinal de Campeonato Acreano. O Tourão, além de precisar de uma vitória, necessita vencer o time católico por uma margem de três gols para assumir a vice-liderança da chave B.

Por outro lado, o São Chico, já eliminado da possibilidade de chegar às semifinais do torneio, entra em campo buscando fechar o estadual com mais uma vitória. O atacante Davi, artilheiro do clube na temporada, com 5 gols, será a aposta do clube católico na partida.

Arbitragem

O árbitro Jackson Rodrigues será o intermediador do confronto entre Tourão e São Chico. Ele terá como assistentes Jean Carlos e Antônio Neilson. Marcelo Oliveira está escalado como quarto árbitro.

