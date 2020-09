Candidatura de Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado é oficializada em Brasileia

Noite de festa e confraternização em Brasileia, na terça-feira (15) foi realizada na quadra do Bairro Ferreira Silva, a convenção do Partido dos Trabalhadores que confirmou a candidatura de Fernanda Hassem para ser prefeita de Brasileia e ao seu lado como vice, Carlinhos do Pelado, juntos vão pleitear a reeleição para a condução do município.

Brasileia no Rumo Certo é o nome da maior coligação já formada na história da cidade, composta pelas seguintes siglas: Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Partido Comunista do Brasil, Solidariedade, Democracia Cristão e Partido Republicano da Ordem Social.

PUBLICIDADE

Para Fernanda Hassem o sentimento é de gratidão e sua resposta será de muito mais trabalho. “Hoje o meu coração está transbordando gratidão. Decidimos colocar o nosso nome, novamente, a disposição de Brasileia a pedido da população que entende ser o momento de continuar desenvolvendo a cidade. Reconstruímos o município nesses 4 anos e entendemos que ainda há muito o que se fazer, a população merece mais e entende que juntos podemos construir uma Brasileia cada dia mais desenvolvida. E a melhor forma de retribuir essa confiança é continuar trabalhando. Eu e o Carlinhos trabalhamos sem olhar pelo retrovisor e assim fizemos desde quando assumimos a gestão e vamos continuar fazendo. Para frente é que se anda e para frente que vamos continuar, pois Brasileia está no Rumo Certo”, destacou Fernanda Hassem, candidata à Prefeita de Brasileia.

Quem também esteve na convenção foi o ex-senador Jorge Viana, presidente estadual do PT Cesário Braga, ex-deputado federal Léo de Brito, deputada estadual Maria Antônia e o presidente do PROS Deda, além de dirigentes e pré-candidatos a vereadores e vereadoras.

A união dos sete partidos em uma única coligação é o resultado do trabalho que a Fernanda Hassem vem desenvolvendo em Brasileia e só quem ganha é a população e a cidade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários