Com dívida de quase R$10 mil, Patinha Carente suspende resgate de animais

A Associação Patinha Carente, ONG que atua nos cuidados de animais abandonados em Rio Branco, comunicou a suspensão de suas atividades por tempo indeterminado.

Com uma dívida acumulada de R$ 9.460,00, a ONG pede ajuda para realizar o pagamento. O valor devido é referente aos atendimentos feitos por uma clínica particular durante o mês de agosto. Para doar, qualquer quantia é bem vinda e pode ser feita por transferência bancária para a conta corrente: CNPJ: 21.614.179/0001-47

Banco do Brasil: Ag. 8125-6 | CC. 78296-3.

Sobre a ONG

Criada em 2013, a Associação Patinha Carente é responsável pelo resgate de em torno de 900 bichos. A organização é totalmente formada por trabalho voluntário, retirando cães e gatos vítimas de maus-tratos ou abandonados, das ruas da capital acreana.

