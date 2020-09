Convenção do Progressistas e PSDB em Sena Madureira será a portas fechadas

A recomendação do Ministério Público Eleitoral (MPE) para que partidos políticos evitem aglomerações na regional do Purus, como medida de contenção do coronavírus, teve sua primeira consequência. O pré-candidato à prefeitura de Sena Madureira, Gehlen Diniz (Progressistas), pediu, em suas redes sociais, que a população não compareça à convenção que vai oficializar seu nome e o da vice Toinha Vieira (PSDB) para a disputa.

“Comunico a todos que, em razão de recomendação do Ministério Público Eleitoral, visando evitar aglomerações e propagação da covid-19, decidimos que somente os pré-candidatos e dirigentes partidários poderão ter acesso ao local da nossa convenção”, escreveu o deputado estadual.

Diniz solicita ainda que os senamadureirenses não se desloquem nem mesmo para a rua onde ocorre o ato. “A responsabilidade por qualquer aglomeração será atribuída à nossa chapa”, justifica.

