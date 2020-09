Em convenção, PDT confirma Eduardo Ribeiro como vice de Socorro Neri

Com a aliança “Unidos por Rio Branco”, o Partido Democrático Trabalhista realizou nesta terça-feira (15) a convenção partidária que homologou a candidatura do ex-superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Eduardo Ribeiro, como vice na chapa de Socorro Neri (PSB). O ato partidário também confirmou os pré-candidatos a vereadores, como o agente penitenciário Renê Fontes e o biólogo e ex-BBB Wanderson Brito.

Presidente da Executiva Estadual do PDT, o deputado Luiz Tchê construiu uma relação qualificada de nomes de vereadores para o desafio de disputar à Câmara Municipal. “A aliança do PDT com o PSB engrandece o projeto”, comentou. O candidato a vice-prefeito frisou que o objetivo da chapa é construir uma cidade melhor. “O PDT é uma caminhada de representação dos anseios do povo de Rio Branco. Vamos rumo à vitória.”

Em discurso, a prefeita disse que se sente abraçada pelos aliados e fez questão de elogiar a composição partidária, além de parabenizar a retirada de candidatura própria da sigla e fazer referência a Leonel Brizola – único político eleito por voto direto para governar dois estados diferentes, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, em toda a história do Brasil. “Luiz Tchê é de fazer bons times na política. Ao definir o nome do Eduardo, me deu um presente.”

Neri salientou que desde abril de 2018 faz um trabalho de melhoria com responsabilidade, ética e compromisso. “Quem disser o contrário, é apenas propaganda eleitoral. É o momento de sonharmos uma Rio Branco melhor para a população. Não adianta querermos um resultado diferente seguindo a mesma velha política”, concluiu.

