Filho da prefeita a defende de Kimpara: “É preciso 2 homens pra fazer o trabalho de uma mulher”

André Neri, filho da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), usou as redes sociais para sair em defesa da mãe, após as declarações polêmicas de Minoru Kimpara (PSDB), durante a convenção partidária do partido no último sábado (12).

André, disse que o trabalho da mãe está sendo reconhecido pelos adversários políticos. Segundo ele, a fala de Kimpara dizendo que é preciso de dois prefeitos para governar a capital é a prova que Socorro está no caminho certo.

“Finalmente já estão assumindo que é preciso de pelo menos dois homens pra fazer o trabalho de uma mulher”, disparou contra o tucano.

A convenção do Partido Social Brasileiro (PSB), ocorre nesta segunda-feira (14), às 19 horas em Rio Branco e vai oficializar a candidatura da atual prefeita Socorro Neri à reeleição.

