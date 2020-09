Filho de Maurício de Souza esbanja amor e dá beijão em esposo

No vídeo curto, o casal aparece trocando sorrisos e logo depois um beijo. “Teve beijinho gostosinho no feriado? Teve”, legendou Mauro.

Nos comentários, os amigos e admiradores reagiram. “Eu amo um casal“, afirmou Mariana Belém. “Gatilho”, brincou Hugo Bonemer. “Ai como vocês estão lindos“, admirou uma internauta. “Lindos demais“, elogiou outra. “Casalzão“, afirmou um fã.

Mauro Sousa posta com frequências registros ao lado do esposo. O artista, que divide parte do seu dia a dia na rede social, publicou recentemente uma foto de uma vídeo chamada que fez com a família. Na ligação, Maurício de Souza marcou presença.

“Na video chamada de hoje tivemos: papai com cara de curioso, meu sobrinho Martin com cara de ‘pum’ (a mãe dele que disse), meu outro sobrinho rato, o Luciano, com a única cara que tem, e eu, com cara de ‘o que que tá acontecêno’?“, escreveu.