Globo faz acordo com o Botafogo em troca de apoio contra a Ferj

A Globo entrou em acordo com o Botafogo e terá apoio do clube contra a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) sobre a rescisão do contrato do Carioca. O Botafogo receberá R$ 15 milhões extras pela rescisão dos direitos de transmissão, terá direito a adiantar mais R$ 29,6 milhões em cotas pelos direitos do Brasileiro. A Globo e outros dois clubes cariocas, o Vasco e o Fluminense, também realizaram acordos.

Em troca, o clube também terá que apoiar a emissora em ações judiciais da Ferj por cobranças referentes ao acordo. O Alvinegro também passará a considerar a dívida de R$ 80 milhões pelo Carioca que iria até 2024 como quitada.

O Botafogo também terá uma garantia para fazer uma cessão de crédito bancário com as cotas dos Brasileirões de 2020 e 2021, podendo levantar mais de R$ 9,6 milhões em adiantamentos.

Consequentemente, a emissora e o Botafogo vão considerar extintas quaisquer obrigações entre as partes em relação ao Carioca. O clube se comprometeu a se manifestar em juízo dizendo que o contrato já está quitado em qualquer demanda feita pela Ferj.

