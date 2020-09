Grupo de agressores espanca homem e ‘riscam’ seu corpo com faca em Rio Branco

Um homem identificado como Reinaldo, de 32 anos, foi vítima de espancamento e teve o corpo ‘riscado’ por faca, na tarde de segunda-feira (31), na Rua 7 de Setembro, no bairro das Placas, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Reinaldo estava caminhando em via pública, quando foi abordado por alguns homens ainda não identificados, que após uma rápida discussão com a vítima, começaram a sessão de espancamento com ripas e, com o uso de uma faca, atingiram a vítima e provocaram riscos no corpo do homem . Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou Reinaldo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. A vítima teve uma perna quebrada, várias escoriações pelo corpo e os riscos provocados pela faca.

As investigações ficaram a cargo da Polícia Civil, pois o caso foi registrado como lesão corporal grave.

