Horóscopo 2020: confira a previsão desta quarta para seu signo

Libra (23/09 – 22/10)

O ciclo que começará para valer a partir do aniversário estará em processamento. Acerte o passo com a equipe e mantenha uma rotina equilibrada, com exercícios e hábitos saudáveis. Mudanças no projeto de vida incluirão investimentos no seu desenvolvimento e abertura a novas relações. União familiar e rotina gostosa contribuirão com o desempenho no trabalho. Problemas de saúde? Saiba qual parte do corpo é regida pelo seu signo