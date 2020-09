Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Leão (23/07 – 22/08)

Assuntos de família e da casa serão resolvidos com maior facilidade. Aproveite a semana para se organizar melhor, acertar documentação e eliminar antigas pendências. Reestruturações no trabalho e na rotina permitirão mais tempo para as relações e cuidados pessoais. Assuma mais responsabilidade com a saúde e o papel social. Conexões com amizades estrangeiras