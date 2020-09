Hulk iraniano dobra panela usando apenas as mãos

Após anunciar que vai lutar ainda este ano em evento preparado por uma organização alemã, Sajad Gharibi, também conhecido como Hulk iraniano, postou nas redes sociais um vídeo para mostrar sua força.

Na gravação, o lutador dobra uma panela, usando apenas as próprias mãos. Veja o vídeo aqui

“Basicamente, não sou muito bom em me exibir na web, mas estou pronto para qualquer desafio. Conto os segundos para poder esmagar meu oponente no cage”, escreveu o lutador.

O iraniano voltou a compartilhar sua rotina nas redes, após vários meses sem nenhuma postagem.

Há cerca de duas semanas, ele escreveu um longo texto, dizendo que voltou para se vingar daqueles que o desafiaram e que depois desistiram do duelo, entre eles, o brasileiro Romário dos Santos, apelidado de “Hulk brasileiro”.

A luta entre o Hulk iraniano e Romário estava marcada para acontecer em 2019, mas acabou não ocorrendo em função da desistência do brasileiro.

Na ocasião, Gharibi não gostou do cancelamento do combate e chamou o brasileiro de “covarde” .

Mesmo após o longo período sem utilizar as redes sócias, o gigante do Irã vem se tornando cada vez mais popular. Seu perfil no Instagram já é seguido por quase meio milhão de fãs.

