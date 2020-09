Iraniano preso no AC era procurado nos EUA por liderar tráfico de pessoas

A Operação Chacal, deflagrada pela Polícia Federal do Acre, no último dia 5, em Epitaciolândia, no Acre, prendeu um iraniano procurado nos Estados Unidos (EUA) por liderar um grupo criminoso, que atua com o tráfico de pessoas.

Reza Sahami tem dupla nacionalidade, sendo do Canadá e do Irã. Ele está preso em Rio Branco, por crime de promoção de migração ilegal e falsificação de documento. Além dele, foi presa uma iraniana que estava com passaporte falso do Canadá e responde por uso de documento falso.

Segundo os EUA, o homem atua com tráfico de pessoas há mais de 10 anos.

