MDB e PSDB lançam candidatura de Olavinho e Graia à prefeitura de Acrelândia

O MDB lançou nesta quinta-feira (10) o nome de Olavinho para a prefeitura de Acrelândia. O candidato entra na disputa ao lado de Graia, do PSDB, que também oficializou a aliança.

Participaram do ato as principais lideranças emedebistas do Acre, como os deputados federais Flaviano Melo e Jéssica Sales e a deputada estadual Antônia Sales.

A chapa segue ainda com a participação do DEM, PL, PT e Podemos. O deputado estadual Fagner Calegário, presidente do PL no Acre, também participou do encontro.

Na ocasião, o time de candidatos e vereadores do MDB também foram anunciados.

(Foto: Reprodução Facebook)

