Nicolau Júnior anuncia edital com 200 vagas para curso preparatório do Enem no Juruá

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre, por meio da Escola do Legislativo Acreano “Edson Cadaxo”, anunciou nesta terça -feira (1) o Edital de seleção para preenchimento de 200 (duzentas) vagas do Curso Preparatório para o Enem – Edição Juruá 2020.

As vagas serão destinadas aos estudantes da rede pública de ensino e aos dependentes de servidores da Casa Legislativa, residentes nos municípios da regional Juruá.

PUBLICIDADE

As mesmas serão distribuídas da seguinte forma: Cruzeiro do Sul: 80 vagas; Mâncio Lima: 30 vagas; Rodrigues Alves: 30 vagas; Porto Walter:30 vagas; e Marechal Thaumaturgo: 30 vagas.

Ao fazer o anúncio, o presidente da Aleac destacou a importância do curso para as pessoas de baixa renda. “Esse projeto me emociona demais, e saber que os estudantes do Juruá terão essa oportunidade me deixa mais feliz ainda. Já tivemos tantos resultados positivos e isso nos alegra. Muitos dos jovens que já passaram por aqui foram aprovados no Enem, isso é uma vitória para todos nós”, disse Nicolau Júnior.

As inscrições on-line serão realizadas, exclusivamente, nos dias 2/9/2020, 3/9/2020 e 4/9/2020, com encerramento previsto para as 23h59.

Os interessados deverão preencher os campos do formulário e anexar os documentos pessoais requeridos, em formato de imagem, DOC ou PDF.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários