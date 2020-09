Parece que as arestas entre Césas Messias e Gladson Cameli foram resolvidas

Revelação

O governador Gladson Cameli revelou a frase que, segundo ele, a prefeita Socorro Neri ao proferir, conquistou a sua admiração e respeito. Em uma visita institucional, Neri teria dito: “eu preciso fazer com que o meu trabalho de prefeita melhore a vida do cidadão”.

PUBLICIDADE

Pandemia

Após essa frase e o início da aproximação entre os dois gestores, a pandemia e as decisões técnicas motivadas por Socorro Neri, selaram a parceria com o governador Gladson Cameli.

Servir sempre

A prefeita Socorro Neri respondeu em sua fala que, o fato de Gladson Cameli buscar uma política de servir ao cidadão também foi fundamental para lhe aproximar do governador. “Convergimos para trabalhar pelas pessoas” disse Neri.

Não há dúvidas

Não resta mais dúvidas de que Cameli vai apoiar Socorro Neri. Isso é fato. O governador chegou no espaço Afa Jardim acompanhado do chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, o homem forte de seu governo. Para bom entendedor, meia palavra basta.

Sem o PCdoB

O gesto da prefeita Socorro Neri rompendo com o PCdoB foi fundamental para sacramentar o apoio do Palácio Rio Branco. Buchichos de que o governador não compareceria à convenção ontem eram Fake News. Aliás, a única convenção que Cameli participou foi de Socorro Neri em todo o Estado.

Recepção

O ex-deputado César Messias era quem recepcionava na entrada do AFA Jardim as autoridades convidadas a participar do evento. Pelo visto, as arestas entre ele e o governador foram resolvidas. O ex-deputado posou para fotografias ao lado do governador, os clicks foram dados pelo jornalista Altino Machado.

Indígenas

O Plano de Ação de combate ao covid-19 nas Aldeias indígenas foi apresentado ontem na Casa Civil. A Sesacre comanda esse projeto em todo o estado.

Grupos definidos

O grupo do MDB também realizou uma convenção marcada pelo grande número de filiados e simpatizantes na quadra do Colégio Meta II, em Rio Branco. Discursos inflamados se repetiram pelos principais caciques.

Grupos definidos

Com as convenções em curso até amanhã, os grupos políticos também foram definidos nas maiores cidades do estado. Em Rio Branco temos quatro deles:

Socorro Neri e Eduardo Ribeiro com apoio do governador Gladson Cameli e os deputados federais Vanda Milani, Jesus Sérgio e Alan Rick;

Tião Bocalom e Marfisa Galvão com apoio do senador Sérgio Petecão e a senadora Mailza Gomes;

Minoru Kimpara e Celestino Bento, com apoio do vice-governador Major Rocha e a deputada federal Mara Rocha;

Roberto Duarte e Antônia Lúcia com apoio dos deputados federais Flaviano Melo e Jéssica Sales;

E Daniel Zen, com apoio do ex-senador Jorge Viana.

Senador

O senador Marcio Bittar (MDB) está desde quinta-feira (10) no Acre participando de convenções políticas. Ele andou pelo Juruá, Feijó e Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários