PDT de Tarauacá oficializa Maria Lucinéia como candidata à Prefeitura do município

Com o objetivo de fortalecer o partido nestas Eleições 2020, o PDT de Tarauacá realizou nesta quarta-feira (16) a convenção partidária, para oficializar o nome de Maria Lucinéia de Lima Sérgio, como candidata a prefeita do município.

A convenção, que foi conjunta com os partidos que compõem a coligação Rumo Novo com a Força do Povo (PDT, PSD, Solidariedade e PTC), também homologou o nome do ex-vereador Raimundo Maranguape de Brito ( PSD), para vice-prefeito e que estará junto com Maria Lucinéia na chapa majoritária.

Durante o evento, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) destacou a sua infância, adolescência, o seu casamento com Maria Lucinéia e o seu mandato de vereador em Tarauacá. “Comecei a minha vida política aqui em Tarauacá e a minha esposa Maria Lucinéia sempre esteve ao meu lado com sua fé inabalável. Ela sempre percorreu os ramais e enfrentou comigo os desafios. Até que um dia ela recebeu esse chamado de Deus para ser prefeita de Tarauacá e hoje estamos começando esta grande luta em nome do povo da nossa cidade” afirmou Jesus Sérgio.

Em sua mensagem à população de Tarauacá, Maria Lucinéia enfatizou que não colocou seu nome para disputar a Prefeitura visando atender o seu ego ou aos seus desejos, mas para atender um chamado divino e se doar em prol da cidade que tanto luta por dias melhores. “Vamos unir a população, as pessoas voltarão a sorrir, porque nosso governo, com a ajuda de Deus, trabalhará incansavelmente, dia e noite, para que a criança, o jovem, o adulto e o idoso tenham o que é necessário para se ter uma vida digna”, ressaltou Maria Lucinéia.

A convenção contou ainda com a presença da deputada federal, Vanda Milani (SD), que reafirmou seu compromisso de enviar recursos para atender os anseios da população do município. Além disso, o evento contou ainda com a presença dos pré-candidatos a vereador da coligação Rumo Novo com a Força do Povo e também de lideranças locais.

A convenção da coligação Rumo Novo com a Força do Povo ocorreu de acordo com todas as normas sanitárias e respeitando todas as leis de combate ao novo coronavírus.

