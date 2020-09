PDT oficializa Eduardo Ribeiro como vice de Socorro Neri em convenção neste sábado

A convenção partidária do PDT, terá transmissão ao vivo pelos canais da sigla nas redes sociais

A Executiva Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT), realiza neste sábado (12) às 17h, na sede do partido, a Convenção Municipal para as Eleições 2020, onde irá oficializar a candidatura de Eduardo Ribeiro como vice na chapa majoritária de Socorro Neri (PSB).

De acordo com o presidente da executiva estadual, deputado estadual Luiz Tchê, em virtude da pandemia, o público será limitado apenas com a presença dos pré-candidatos a vereadores, nosso pré-candidato a vice prefeito, Eduardo Ribeiro, e os membros da Executiva Municipal do PDT.⠀

“Nosso evento cumprirá todas normas de segurança e prevenção da covid-19, previstas pela OMS”, declarou o presidente.

A convenção partidária do PDT terá transmissão ao vivo pelos canais da sigla nas redes sociais.

