Sargento da PM com dislexia auditiva e dificuldade de leitura e fala lança livro no AC

Uma história de superação. Com dislexia auditiva, dificuldade para desenvolver atividades consideradas básicas para muitos como: ler, escrever e até falar, Leonardo Fleming é sargento da Polícia Militar e um grande exemplo de vida. Na manhã de quinta-feira, 10 de setembro, lançou o seu primeiro livro, “Seja nota 10 na vida”. O evento de lançamento da publicação ocorreu no auditório da Associação dos Militares Estaduais (AME).

Leonardo Fleming relata sua história e superação de obstáculos ao longo de sua vida, especialmente devido o transtorno de dislexia, que lhe causou sofrimento durante bastante tempo em decorrência da incompreensão das pessoas e, até, de si mesmo.

Com perseverança, superação, motivação, estudos, o militar atualmente é formado em Sistemas para internet pelo Instituto Federal do Acre (IFAC), palestrante nacional, mentor e especialista em desenvolvimento pessoal. Ele ainda é criador do aplicativo “Na escola”, idealizado para auxiliar crianças que passam por dificuldade de aprendizado.

Sua jornada já é conhecida em vários estados através de suas palestras que vêm mudando a vida de muitas pessoas. Sua última apresentação foi na abertura do II Simpósio de Educação da cidade de Brejo Santo-CE, onde emocionou professores, alunos e pais de vários Estados.

O militar transformou toda dificuldade em superação, com base em suas experiências, dificuldades, barreiras. “Gostaria de agradecer muito a minha família, e a todos que participam da minha vida. O livro é uma jornada de muita superação e motivação. Falo que escrevi muito mais em lágrimas, pois relatei situações muito difíceis. Por muito tempo me achei um zero à esquerda, mas algumas pessoas me ajudaram e me fizeram acreditar.” Relata Leonardo Fleming.

