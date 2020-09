Tribunal do Júri condena matador de facção criminosa a mais de 22 anos de prisão

Romário Costa da Silva, de 22 anos, foi assassinado em 2017 no bairro João Eduardo I que ocorreu no dia 7 de setembro de 2017

O conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar acatou a tese do Ministério Publico do Estado do Acre (MPAC), nesta segunda-feira (28), e condenou Wesley Almeida Ferreira – Alemão, como é mais conhecido –, pelo assassinato de Romário Costa da Silva, de 22 anos, que ocorreu no dia 7 de setembro de 2017. A pena é de 22 anos e 8 meses e deve ser cumprida em regime fechado, sem direito de recorrer da sentença.

Saymon Wallace Fonseca do Nascimento acabou absolvido de ser comparsa no crime, mas permanece preso porque já foi condenado a mais de 136 anos por outros crimes, incluindo homicídios. Ele havia fugido da penitenciária Francisco de Oliveira Conde (FOC) no dia 20 de janeiro deste ano, com mais 25 detentos, mas foi recapturado em 15 de junho. Tanto Wesley como Saymon são apontados como principais matadores de uma facção criminosa do Acre.

