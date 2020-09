Velório do jornalista Tião Vitor acontece a partir das 14 horas no cemitério Morada da Paz

Com a notícia do falecimento do jornalista Tião Vitor, ocorrido no início da noite de quarta-feira (24), diversas homenagens foram feitas ao colega de profissão. Políticos, familiares e amigos lamentaram a partida precoce de Tião.

Nesta manhã, a Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, da qual Tião fazia parte, emitiu uma nota de pesar, enfatizando as qualidades descritas em todos os textos carregados de dor que lotaram as redes sociais: “Bem-humorado e adorava fazer piadas com todos que conviviam com ele”.

O velório de Tião Vitor será às 14 horas desta quinta-feira (24), na capela do Cemitério Morada da Paz. O sepultamento será às 17 horas, também no Morada da Paz.

Confira na íntegra a nota da Diretoria de Comunicação:

É com profunda tristeza que recebemos a notícia da morte do jornalista Sebastião Vitor de Lima, que integrava nosso quadro da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco.

Tião, como era chamado por todos, era reconhecido por sua escrita impecável e senso crítico aguçado. Também era bem-humorado e adorava fazer piadas com todos que conviviam com ele.

Em sua carreira, atuou por muito tempo no jornalismo impresso, e chegou a ser repórter em diversos veículos de comunicação, além de editor-chefe do Jornal Página 20, local em que, enquanto chefe, abriu portas para diversos profissionais da área de comunicação.

Na Prefeitura, local em que atuava até o momento, não era diferente: sempre com muito profissionalismo, sem deixar de lado sua leveza e bom humor no dia a dia da redação.

Neste momento de muita dor, manifestamos nossas condolências aos familiares e amigos enlutados, principalmente aos três filhos: Paula, Lucas Vitor e Juliana.

Rio Branco, 24 de novembro de 2020.

Socorro Neri

Prefeita de Rio Branco

Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco

