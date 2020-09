Vera Fischer relembra capa do primeiro ensaio nu com luvas de boxe; veja imagens

“Amados, no meu primeiro ensaio de nudez eu já vim de luvas de boxe. Para lutar no mundo, né? Luto até hoje, está bom para vocês?! Vamos lutar, minha gente!“, disse na legenda.

Prontamente nos comentários começou a chover uma série de elogios à musa. “Você sempre arrasou“, comentou uma mulher. “Que barriga perfeita“, elogiou outra. “Sempre foi muito linda mesmo“, destacou uma terceira. “Vera sempre deslumbrante“, disse mais um.

Cabe lembrar que o referido ensaio para revista Status foi feito em 1997. Vera voltou a posar para a mesma revista no ano seguinte e surgiu totalmente sem roupa na revista Playboy em duas ocasiões: em 1982, quando tinha 30 anos, e em 2000, quando tinha 48 anos.

Vera começou sua carreira, de forma glamourosa, no cinema em 1972, mas três anos antes já conquistava o mundo como Miss Brasil. Recentemente, a atriz relembrou um raro registro de quando concorreu ao Miss Universo em 1969.

“Nossa! Como é que dizem? Direto do túnel do tempo [risos]“, escreveu Vera em seu perfil oficial do Twitter, num vídeo antiquíssimo de quando se reuniu com as representantes de todo o mundo, desse tradicional concurso de beleza que existe desde 1952.

A veterana infelizmente não levou o título na ocasião, mas ficou entre as 15 finalistas. Martha Vasconcelos, brasileira, venceu o concurso mundial no ano anterior. Esse detalhe não passou despercebido por um fã da loira: “Poderia ter sido o primeiro BacktoBack no concurso. Seria um luxo ver a Martha coroando você no Miss Universo“.