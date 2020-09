Vídeo mostra prefeito esfaqueando vizinho após discussão por vazamento de fossa; assista

Uma briga de vizinhos, provocada por conta de uma fossa, acabou em violência envolvendo o prefeito de Jussara (GO), Wilson Santos. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (04/09), no município que fica a cerca de 230 quilômetros de Goiânia.

Um vídeo, registrado pelo técnico de refrigeração Luiz Antônio Rodrigues, de 39 anos, mostra o momento da facada dada pelo chefe do executivo municipal. O caso foi registrado na Polícia Civil local.

De acordo com Luiz Antônio, a agressão ocorreu após ele reclamar sobre o vazamento de uma fossa na casa do prefeito, que escorria pela rua. Seria a segunda vez que a fossa escorria pela rua. Ao tentar reclamar, houve uma discussão e Wilson Santos entrou em casa e voltou com uma faca.

