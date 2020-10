Acreano é acusado de abusar, sequestrar e manter em cárcere privado duas adolescentes

Dionildo Oliveira da Silva, de 36 anos, natural de Rio Branco, é acusado pela esposa por abuso, sequestro e cárcere privado de duas adolescentes, sendo uma delas de nacionalidade boliviana.

Em contato com a equipe do Portal FNA, a esposa, moradora do bairro Vila Acre, contou que teve que viajar em setembro para cuidar da mãe, na Bolívia, e deixou as filhas e a sobrinha de 17 anos com o esposo.

Ela conta ainda que, após duas semanas, as filhas e a sobrinha já não atendiam suas ligações, dizendo que o sinal de telefonia estava ruim. A mãe desconfiou que havia algo de errado, porque a ligação estava sempre normal quando falava com o companheiro.

Ao informar que retornaria no dia 28 de setembro, o esposo pediu pra que ela não voltasse, pois ele iria buscá-la no dia 2 de outubro – o que não aconteceu. Já no dia 4, ele ligou pra informar que estava indo para uma chácara a trabalho e que iria levar as duas jovens para deixá-las com a avó.

Preocupada, a esposa pediu que as adolescentes fossem deixadas em casa, porque já estava retornando para ficar com elas. Porém, ao chegar em sua residência, ela ficou desesperada após os vizinhos informarem que fazia dois dias que o esposo tinha ido embora, levando as jovens e tudo o que tinha na casa. Inclusive, vendeu a motocicleta da família antes de sumir.

Ela ficou ainda mais aflita ao encontrar preservativo e pedaços de panos com sangue pela casa. Um dos vizinhos informou que o esposo chegou a comentar que havia feito uma besteira e que tinha que ir embora.

A sobrinha chegou a enviar mensagens de áudio para uma amiga afirmando que o tio havia abusado dela. Agora, a esposa suspeita que as adolescentes possam ter sido ameaçadas a aceitarem fugir com ele e já registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia da capital, além de pedir ajuda ao Consulado Boliviano.

Quem souber do paradeiro de DIONILDO OLIVEIRA DA SILVA, de 36 ANOS, de NAOMY FAJARDO DA SILVA, de 13 ANOS, e NATALIE AÑES FAJARDO, de 17 ANOS, entrar em contato IMEDIATAMENTE através do 190.

