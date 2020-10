Botafogo fecha patrocínio com empresa que teve licença cassada pela Anvisa

A QVE Brasil, empresa anunciada pelo Botafogo na sexta-feira (23) como a nova patrocinadora máster do clube, teve a autorização cassada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão regulador cancelou a classificação de produto saneante de risco 1, o mais baixo da agência reguladora, em que não há necessidade de comprovação de eficácia e segurança.

As informações foram publicadas pelo jornalista Diego Mesquita, responsável pelo site “Fogo na Rede”. A QVE Brasil promete eliminar 99,9% dos vírus, o que faria com que o produto fosse classificado como sendo de alto risco, demandando uma maior complexidade no processo de autorização para que seja comercializado.

Caso continue com a comercialização e divulgação do produto, a QVE Brasil pode ser multada.

Em seu site, a empresa vende o cartão protetor QVE, um “odorizador produzido com o exclusivo ECO PURE CLO2, que após aberto emite no ar o dióxido de cloro, um poderoso agente anti-microbiano que esteriliza o ambiente e combate 99,9% dos vírus, bactérias e fungos”.

Na tarde deste sábado (24), o clube se manifestou a respeito e disse que vai esperar a empresa resolver a questão com a Anvisa antes de começar a atuar com a marca no uniforme.

Confira o comunicado do Botafogo na íntegra:

O Botafogo anunciou na sexta-feira (23/10), em seus canais oficiais de comunicação, a parceria com a QVE Brasil para exibir a marca no espaço master da camisa de jogo. No momento do acerto, a empresa possuía todas as certificações regularizadas junto ao órgãos competentes para a comercialização do seu produto. A Anvisa deferiu o procedimento, em 22/9/2020, com validade até 2030. O Departamento Jurídico do Clube, como de praxe, acompanhou todas as etapas do processo.

Na noite de sexta-feira, o status do produto no órgão que regulamenta a sua comercialização foi alterado, havendo necessidade de ajustes. O Clube foi informado pela QVE Brasil que a empresa está tomando as providências administrativas e jurídicas para que o produto volte a ser comercializado o mais rápido possível.

Dessa forma, o Clube, como sempre, apenas irá promover marcas no seu uniforme e demais ativos de marketing com suas situações devidamente normalizadas. [Capa: Reprodução]

