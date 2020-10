Dermatologista diz qual o tipo de depilação ideal para cada parte do corpo

São muitas as opções de técnicas de remoção, desde as mais doloridas, como cera quente, às indolores, como gilete e creme depilatório

Cada parte do corpo requer cuidados especiais quando se trata de depilação. São muitas as opções de técnicas de remoção, desde as mais doloridas, como cera quente, às indolores, como gilete e creme depilatório. A dermatologista Nayane Braga explica qual o tipo de depilação ideal para cada parte do corpo, de acordo com as características da técnica e da pele.

“O melhor é sempre aquele que tira de forma definitiva, direto da raiz. Cremes e lâminas são indicados apenas quando a pessoa tem pressa”, afirma Nayane.

PUBLICIDADE

Independente da região a ser depilada, alguns cuidados são imprescindíveis. Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus ou por bactérias, o uso da máscara facial de proteção e a higienização das mãos são precauções essenciais, ainda mais se não há a possibilidade do distanciamento. O uso de materiais esterilizados e descartáveis também é importante, pois evita infecções e problemas de pele, como pelos encravados, irritações e manchas. Confira qual o tipo de depilação ideal para cada parte do corpo: Virilha A região íntima é sensível à remoção de pelos e exige métodos menos agressivos. Assim, a melhor alternativa indicada pela dermatologista é o laser. “É um tratamento muito eficaz e acessível. Se o paciente puder se planejar para aderir, pode conseguir um ótimo resultado em poucas sessões”, afirma. De acordo com a esteticista Sam Marshall, conhecida como a guru da depilação íntima, a remoção de pelos da região com cera, quente ou fria, deve ser feita exclusivamente por profissionais. Na visão da especialista, fazer o processo sozinho é o mesmo que tentar consertar algo sem nenhuma experiência, ou seja: há grandes chances de dar errado. “Geralmente não sabem como aplicar ou de que maneira puxar a cera. É por isso que está aberto a tantos erros. Você pode rasgar sua pele, tanto os lábios quanto o escroto, com bastante facilidade”, destacou Sam, em entrevista ao site The Sun. Axila A melhor alternativa para a área também é a depilação a laser, que não escurece a região e diminui o crescimento dos pelos com a frequência das sessões. As lâminas, nesse caso, são indicadas para momentos emergenciais ou de pressa, mas não apresentam resultados duradouros e podem causar coceira. Por outro lado, ao contrário do senso comum, o método não engrossa os fios. Segundo a dermatologista, como não tira a raiz, o fio cresce com o aspecto de grosso, mas logo volta a ser fino. “É importante utilizar uma loção pós-barba ou uma água termal após a lâmina para evitar a irritação da pele, que é bem comum”, diz. O cuidado com a depilação da face deve ser, sobretudo, com a exposição ao sol. Prefira depilar o rosto com três horas ou mais de antecedência e mantenha a área protegida da luz artificial, que também pode manchar se a pele for muito sensível. Pernas e braços Para a depilação da meia perna, o mais indicado é o uso de laser ou de cera fria, já que a área não é tão sensível. Na parte interna da coxa, por outro lado, recomenda-se a aplicação de cera quente. Nos braços, a depilação pode ser feita conforme a sensação de dor da pessoa na região. A cera fria é mais agressiva do que a quente, que facilita a remoção por dilatar os poros.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários