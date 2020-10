Duarte diz que 30% dos cargos comissionados serão ocupados por servidores públicos

O presidente do sindicato José Augusto ressaltou que o candidato do MDB vem fazendo uma campanha baseada em propostas

Candidato à prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB) declarou nesta terça-feira (27), durante um bate papo com o sindicato da Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb), que estará aberto ao diálogo com os servidores municipais nos quatro anos de mandato.

“Na nossa gestão, o diálogo será aberto, sincero, transparente e honesto com o servidor público. Eu quero firmar um compromisso com a população”, reiterou.

O emedebista ainda enfatizou que vai valorizar o servidor em relação aos de cargo comissionado. “Vamos garantir a previsão legal de que, no mínimo, 30% dos cargos comissionados sejam ocupados por servidores de carreira, que serão lotados em áreas estritamente técnicas, conforme o perfil profisisonal”, ponderou, dizendo que pretende realizar concursos públicos em áreas estratégicas do Município.

“Pretendemos realizar concursos públicos para as áreas de educação, segurança, saúde e gestão, dentre outras”, explicou.

O presidente da Assermurb, José Augusto da Silveira, ressaltou que o candidato do MDB vem fazendo uma campanha baseada em propostas e, por isso, se faz necessário ouvir suas idéias para com os servidores. “Que a gente possa discutir as propostas trazidas pelos servidores e também o compromisso com a população de Rio Branco”, argumentou. Ele recebeu das mãos de Duarte o plano de governo e entregou uma carta com as principais reivindicações das categorias.

Engenheiro civil na área de segurança do trabalho, Joaquim Ferreira disse que a iniciativa da Assermurb é louvável e destacou que as demais categorias deveriam seguir o exemplo. “O objetivo é que os candidatos tragam propostas viáveis aos servidores, após isso, vamos entender o que é melhor para a cidade”, concluiu.

