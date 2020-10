Em tarde com chuva de granizo, Atlético Acreano volta a empatar para série D

O Atlético Acreano continua invicto no Campeonato Brasileiro da série D. Mas também sem vencer.

Na tarde deste domingo (4), a equipe celeste conquistou o quarto empate seguido na competição nacional.

Jogando no Estádio Portal da Amazônia, em Vilhena (RO), o vice-campeão acreano empatou em 1 a 1 com Vilhenense.

Minutos antes da partida começar, uma chuva de granizo caiu sobre a região e assustou jogadores e membros da comissão técnica.

Após o temporal, a bola começou a rolar, mas gols só na etapa final.

Aos 22 minutos, Thiago Ribeiro abriu o placar para o time da casa.

mas aos 42 minutos, Vinicius aproveitou uma chance e deixou tudo igual. 1 a 1 foi placar final.

O resultado não foi bom para o time acreano. O Atlético está na penúltima colocação do grupo 1, com apenas 4 pontos, mesmo número do Vilhenense.

