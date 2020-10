Feijoada quer arrecadar valores para auxiliar tratamento do ex-deputado Heitor Jr.

Uma feijoada beneficente no valor de R$ 20 quer arrecadar dinheiro para auxiliar o tratamento do ex-deputado estadual Heitor Junior, que está internado em estado grave em leito de UTI do Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo, para tratar complicações da covid-19.

A feijoada acontece neste sábado (3), com retirada do produto na rua Raul Barcelar, número 54, no Aviário. Há serviço de delivery para os bairros próximos. As encomendas podem ser feitas pelo telefone 9 9916-7047.

“Seu estado de saúde é delicado e o tratamento bastante caro. Por isso, pedimos sua ajuda”, diz o card da campanha.

As complicações apareceram cinco meses após o ex-parlamentar ter sido considerado curado da doença. De acordo com sua irmã mais velha, Margareth Cavalcanti, ele foi diagnosticado no final de abril e ficou com sequelas que provocaram tosse e febre meses depois. Ao se consultar, foi constatado que seu pulmão estava bastante comprometido.

Heitor é conhecido por ser defensor dos portadores de hepatite e transplantados no Acre, sendo, atualmente, presidente da associação de pacientes dessa enfermidade, a Aphac.

