Gladson responde Rocha sobre críticas envolvendo petistas no governo: “Não olha para o PSDB”

Após a declaração polêmica do vice-governador Major Rocha (PSL), publicada nas redes sociais afirmando indiretamente que o governo de Gladson Cameli (sem partido) está “com muitos membros do PT trabalhando”, o governador se manifestou e rebateu as críticas, dizendo que a prática não ocorre em sua gestão, mas nos principais partidos do Acre.

“Fala tanto que tem petistas no governo, mas esquece de olhar para o partido dele. Esquece que o MDB acomodou, o PSDB tem também [referindo-se ao Minoru Kimpara]. O próprio Petecão veio de lá. E eu também já estive. Isso é natural”, declarou Cameli.

A crítica de seu vice veio após o governador optar por exonerar nove indicados da irmã e deputada federal Mara Rocha (PSDB). De acordo com o militar, o gestor não valoriza os aliados que ajudaram a derrubar o PT, que passou 20 anos à frente do Estado.

