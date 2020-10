Homem é assassinado com dois tiros em ramal do Polo Geraldo Mesquita

Vítima foi atingida com um tiro no olho esquerdo e outro na veia jugular, no pescoço

Josias Ferreira de Araújo foi assassinado na noite desta sexta-feira (16) no Ramal do Açude, na regional do Calafate. Moradores do Polo Geraldo Mesquita encontraram o corpo, que estava dentro de um gol branco, de placa QWA3A72, com um tiro no olho esquerdo e outro na veia jugular, no pescoço.

Segundo fontes, o veículo foi visto entrando no ramal por volta das 17h. Na volta, o motorista teria sido parado em uma ladeira e, em seguida, executado. Há informações de que um outro carro estaria esperando mais à frente. Com o alerta de tiros, a comunidade chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima.

No entanto, o homem já estava sem vida e teve o corpo transportado pelo Instituto Médico Legal (IML).

