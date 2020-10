Horóscopo 2020: confira a previsão de hoje (05/10) para seu signo

Leão (23/07 – 22/08)

Semana de oportunidades na carreira. Espere por maior projeção e popularidade. O planejamento do futuro poderá incluir uma virada radical de vida. Encerre processos do passado e acerte documentos. Mudanças na rotina melhorarão o desempenho no trabalho e a saúde. Amor com novos planos. Some recursos e viabilize um projeto em comum.