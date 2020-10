Em debate, Jarbas Soster ataca esquerda em debate e defende Jair Bolsonaro

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jarbas Soster (Avante), usou seus 2 minutos e meio do segundo bloco do debate organizado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre (Sinspejac) para defender o presidente Jair Bolsonaro.

O tema debatido era Reforma da Previdência.

“A esquerda tentou desgastar o governo federal quando a reforma da previdência foi proposta e aprovada, se confiando no fim do país”, explicou.

“Temos que fazer com que o município, o Estado e o país cresçam”, finalizou.

