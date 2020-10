Minoru Kinpara presta homenagem no Facebook a primo que foi assassinado

Minoru Kinpara, candidato à prefeitura pelo PSDB, lamentou na noite desta quinta-feira (22) a morte do primo Levy de Freitas Andrade Paulino, de 39 anos, que foi assassinado à tarde no bairro Hélio Melo – Sapolândia. O ex-reitor da Ufac prestou homenagens por meio do seu perfil no Facebook.

Confira a mensagem na íntegra:

Hoje perdemos um amigo e companheiro de caminhada, Levy de Freitas Andrade Paulino. Além de lider comunitário, Levy era um defensor do nosso projeto e um dos coordenadores da Campanha nos bairros.

Em nome de todos os nossos coordenadores, militantes e apoiadores lamentamos essa trágica perda.

Que Deus possa, neste momento tão difícil, consolar e dar a força necessária a cada um dos familiares, parentes e amigos.

Minoru Kinpara

