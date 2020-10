Outubro Rosa: prefeitura leva serviços de atenção à saúde da mulher

Alusivo ao Outubro Rosa, a prefeitura de Rio Branco realizou sete ações do programa Saúde na Comunidade, onde já levou mais de 2 mil serviços de saúde mulher a comunidades distantes.

O programa que realiza ações duas vezes por semana, nas quartas-feiras e sábados, fecha o mês de outubro com mais atendimentos em comunidades distantes do centro urbano da capital.

“É muito importante levar assistência de saúde a comunidades distantes, de difícil acesso, ainda mais neste tempo de pandemia, onde as ações também são necessárias no combate à transmissão do novo coronavírus” ressaltou Rejiane Almeida, coordenadora do Saúde na Comunidade, a todos os presentes.

Saúde da Mulher

Durante os atendimentos, ao longo do mês de outubro, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) alcançaram 636 pessoas com oferta de consultas médicas, consultas de enfermagem, pré-natal, coletas de PCCU, vacinação, entrega de medicações, testes de glicemia, testes rápidos (hepatites, sífilis e HIV), palestras educativas e entrega de preservativos.

Atendimento itinerante em números

De acordo com dados da SEMSA, mesmo enfrentando os desafios impostos pela pandemia causada pelo novo coronavírus, o atendimento itinerante, por via terrestre, iniciou ações no primeiro dia de julho e já realizou 25 atendimentos até o final de semana passado.

Os atendimentos de saúde já beneficiaram diversas comunidades da zona rural de Rio Branco, beneficiando 2.500 moradores de aproximadamente 115 ramais, com consultas médicas, de enfermagem e demais atendimento da rede de atenção básica de saúde.

